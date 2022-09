Partnership tra Terna e Adr per la transizione energetica del polo aeroportuale romano

(Adnkronos) - Le due aziende siglano un’intesa per la condivisione di competenze su mobilità elettrica, sistemi di gestione dell’energia, efficienza energetica e manutenzione di impianti elettrici. Donnarumma (Ad Terna), “In linea con il nostro ruolo di registi della transizione energetica, mettiamo a disposizione del principale sistema aeroportuale italiano esperienza e know how attraverso soluzioni e tecnologie altamente innovative e sostenibili in campo energetico”. Troncone (Ad Adr), “Un ulteriore passo che dimostra l’impegno per accelerare l’utilizzo delle nuove tecnologie e consentire una crescita intelligente e sostenibile dei nostri aeroporti”.