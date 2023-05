Parte in Provincia di Trento la sperimentazione italiana del wallet europeo

(Adnkronos) - Sarà la Provincia autonoma di Trento a sperimentare per prima in Italia il portafoglio digitale europeo, un sistema che consentirà ai cittadini dell’Unione di certificare la propria identità in sicurezza, senza bisogno di fornire documenti cartacei o altra burocrazia per accedere a servizi pubblici e privati in tutti gli Stati membri. L’iniziativa vede coinvolta anche PagoPA S.p.A nel ruolo di wallet provider.