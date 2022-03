Parità di genere, Profeta: “PNRR è grande occasione da sfruttare al meglio"

(Adnkronos) - Paola Profeta, professoressa ordinaria dell’Università Bocconi e responsabile del Research Lab on Gender Equality di AXA, è intervenuta alla tavola rotonda "Gender Equality: Challenges Ahead, From She-Cession to She-Recovery”. L’evento, dedicato alla parità di genere nel mondo del lavoro, si è svolto presso l'Università Bocconi di Milano alla vigilia della Giornata internazionale della Donna. Profeta ha ribadito l’importanza di sfruttare al meglio quanto offerto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza in tema di uguaglianza al fine di superare l’impatto negativo che la pandemia ha avuto anche sulla parità di genere.