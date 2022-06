Papa (Carige), “La sostenibilità è il futuro del mondo”

(Adnkronos) - In occasione della regata Rolex Giraglia 2022, al Porto Antico di Genova si è tenuta una tre giorni organizzata da Arca Fondi SGR e Banca Carige dedicata al mare, alla sostenibilità ambientale e alla responsabilità sociale. Per il Presidente di Banca Carige, Gianni Franco Papa, la sostenibilità è “Il futuro della del mondo intero. Banca Carige è vicina alle imprese, vicina al territorio, è vicina alle famiglie. Puntiamo molto nell’aiutare le imprese a sviluppare un modello di crescita sostenibile, perché le imprese devono essere aiutate in questo”.