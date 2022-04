Pagamenti digitali, myPOS inaugura un experience store anche a Roma

(Adnkronos) - Il 2022 continua a rivelarsi un anno molto stimolante per myPOS, uno dei maggiori player del settore dei pagamenti digitali. E’ stato infatti inaugurato il nuovo showroom a Roma, il secondo in Italia dopo quello di Milano: viene confermata la volontà di myPOS di investire su un punto di incontro fisico dove mettere a disposizione degli interessati il suo personale, per fornire tutte le informazioni sulla propria offerta e guidarli a individuare quella più aderente alle loro necessità. Massimo Terreni, country manager e Ceo di myPOS Italy, ha sottolineato le peculiarità dell’azienda: “MyPOS è una realtà giovane, innovativa, estremamente dinamica e flessibile. Il nostro driver è l’innovazione che ci permette di offrire un approccio nuovo ai pagamenti e supportare con soluzioni digitali, innovative e vantaggiose i piccoli imprenditori e commercianti. Noi siamo un team molto coeso e siamo convinti che l’inclusione sia un valore profondo che ci unisce e ci aiuta a instaurare relazioni forti anche con i nostri clienti e partner. MyPOS opera in Italia dal 2014 mettendo a disposizione dei clienti soluzioni di pagamento digitali facili e molto vantaggiose. Infatti, alla base della nostra proposta c’è la convinzione che le aziende devono poter contare su soluzioni di pagamento innovative ma allo stesso tempo convenienti. MyPOS è una piattaforma di pagamento all-in-one, un vero proprio sistema di soluzioni. Non si limita a offrire un terminale per i pagamenti ma una piattaforma completa di tutte le soluzioni per le transazioni con moneta elettronica e virtuale. MyPOS Glass è la soluzione più innovativa della nostra gamma. Si tratta di una tecnologia di pagamento smart che trasforma il cellulare di un esercente in un terminale di pagamento. Questo rende il passaggio ai pagamenti digitali ancora più semplice e vantaggioso, nessun costo di attivazione o vincolo di durata e sulla versione Starter neanche il canone mensile. Riteniamo che myPOS Glass rappresenti lo stato dell’arte sul mercato”.