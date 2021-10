Pagamenti digitali: l’impegno di Flowe per l’educazione finanziaria

L’educazione finanziaria e la tecnologia, un connubio strategico in un mondo in cui il denaro è sempre più virtuale e impone più attenzione alla formazione dei giovani sul risparmio e la spesa, ma anche su quella dei genitori, spesso impreparati a gestire potenzialità e insidie del mondo dei pagamenti. Flowe, pending B Corp del gruppo bancario Mediolanum, ha presentato una nuova carta di debito, collegata a un app e accessibile con doppia interfaccia: i genitori potranno gestire le impostazioni e controllare le spese dei figli, mentre i ragazzi avranno un sistema facilitato per costruire obiettivi di risparmio, analizzare e controllare le proprie spese.