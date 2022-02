Orso marsicano, abbiamo meno di 30 anni per salvare una specie simbolo della natura

(Adnkronos) - È l’orso più raro d’Europa ma vive in un campo minato, il nostro territorio. Il marsicano è ridotto a 50-60 individui relegati in una ristretta porzione dell’Appennino centrale, quasi interamente nei confini di due parchi nazionali: Parco Nazionale d’ Abruzzo, Lazio e Molise e Parco Nazionale della Maiella. Un nucleo così ridotto è a forte rischio di estinzione e per questo il WWF ha messo in campo tutti gli sforzi possibili per raddoppiare la popolazione entro il 2050. Abbiamo meno di 30 anni per creare una cintura di sicurezza intorno alla sua core area, creare cioè le condizioni affinché il plantigrado possa espandersi in maniera naturale nel territorio.