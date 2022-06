(Adnkronos) - Il prof. Alessandro Orsini, ospite ieri sera a Cartabianca su Rai 3, ha parlato di "futuro tragico" in vista per l'Ucraina, spiegando come Kiev e gli ucraini "il Donbass se lo possono togliere dalla testa. Putin è lì dentro- dice - non uscirà più, quello è un discorso chiuso, questo intendo dire".

"La mia strategia - afferma ancora Orsini - è quella di preservare un pezzo di Ucraina democratico. Per fare questo, il discorso che faceva Scanzi sulle sanzioni è vero: noi non siamo in grado di inasprirle ulteriormente, ma già il livello attuale è terribile per la Russia e il fatto che Putin soffra di queste sanzioni è dimostrato dal fatto che Putin sta chiedendo di ritirarle e che abbia chiesto di ritirarle in cambio dello sblocco delle navi sul grano".