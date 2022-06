(Adnkronos) - L’Italia “sostiene” la direttiva Ue proposta dalla Commissione Europea che mira a far sì che i lavoratori delle piattaforme vengano riconosciuti come subordinati e non autonomi, che si “migliorino le condizioni” definite dagli algoritmi e che si possa accedere ai dati detenuti dalle società hi-tech. Lo dice il ministro del Lavoro Andrea Orlando, a margine del Consiglio Ue a Lussemburgo.