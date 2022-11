Oncologia, Pirro (M5s): "Servono tempistiche definire per approvvigionamento fondi statali"

(Adnkronos) - "La pandemia ha comportato forti ritardi nelle prestazioni erogate dal SSN, ritardi che pesano particolarmente in Oncologia. Già nel Conte II e poi con il governo Draghi, sono stati stanziati circa 1 miliardo di euro per recuperare il tempo perso e le mancate prestazioni: non tutte le regioni hanno speso questa somma in maniera efficace". Così Elisa Pirro, senatrice del Movimento Cinquestelle, partecipando alla presentazione del 9° Report di Salutequità – Equità di accesso in Oncologia – nell’ambito dell’Osservatorio permanente sullo stato dell’assistenza ai pazienti non-covid e presentato nel corso del seminario realizzato con il contributo non condizionato di Merck Serono SPA. "Oltre a incrementare i fondi - prosegue la senatrice pentastellata - dobbiamo snellire l'iter di erogazione di queste somme imponendo direttive più precise al fine di stabilire tempi certi nell'applicare quanto stabilito e offerto a livello nazionale".