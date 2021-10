Oncologia molecolare: Pinto: "Test NGS efficaci e convenienti per SSN"

"Il costo medio per test NGS con pannelli medio-piccoli è di circa 1.150 euro, mentre la spesa complessiva per i singoli test eseguiti in sequenza è di difficile quantificazione perché variano molto sia come numero sia come tipologia, dunque è probabile che i test NGS (Next Generation Sequencing) consentano un netto risparmio per il SSN". Così Carmine Pinto, presidente della Federazione dei gruppi delle cooperative italiane oncologiche (Ficog), è intervenuto durante un webinar promosso da The European House Ambrosetti, con il contributo non condizionante di Amgen, dedicato ai nuovi test che consentono una valutazione simultanea di decine di alterazioni genetiche sui carcinomi polmonari non a piccole cellule (NSCLC).