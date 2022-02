(Adnkronos) - “Sono soddisfattissimo della pm e di tutto il racconto dettagliato nei minimi particolari. È stata molto molto chiara, sembrava di avere davanti un film. Devo dire solo grazie per ora, spero che le cose vadano più o meno come ha detto la pm. La tensione era tantissima. Spero nella giustizia”. Lo ha detto Alfonso Sacchi, papà di Luca, al termine delle richieste della pm Giulia Guccione nel processo per la morte del personal trainer romano.