(Adnkronos) - (dall'inviata Giorgia Sodaro) - Il maresciallo dei carabinieri Franco Mottola, il figlio Marco e la moglie Annamaria sono arrivati nell'aula del Tribunale di Cassino, dove oggi si celebrerà l'ultima udienza del processo per l'omicidio di Serena Mollicone, la giovane di Arce uccisa nel 2001. In mattinata i giudici si riuniranno in Camera di Consiglio per emettere la sentenza che è attesa in giornata. "Siamo qui, tranquilli", ha detto Franco Mottola arrivando in Tribunale.