(Adnkronos) - "L'hanno ammazzata senza motivo. Quel ragazzo non era il fidanzato di mia figlia". Il padre di Michelle Maria Causo, la 17enne uccisa a Primavalle, a Roma, parla a Ore 14, su Raidue. "Mia figlia non era incinta, quel ragazzo era un amico", dice riferendosi al 17enne di origini cingalesi fermato per l'omicidio.