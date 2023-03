Oliva (Anmco): ‘Malattie cardiovascolari causano 40% morti, puntare su informazione’

(Adnkronos) - “La prevenzione sia primaria che secondaria è un aspetto fondamentale della cardiologia, le malattie cardiovascolari rappresentano ancora il 40% di morte in Italia. E’ chiaro che dobbiamo agire, come? Con la prevenzione, molti dei pazienti continuano a non farla. Il 14 marzo, durante la giornata nazionale del cuore, aiuterà tutti i cittadini a informarsi e a fare domande a tutti i medici cardiologi ospedalieri”. Così Fabrizio Oliva, presidente di Anmco intervenendo alla presentazione dei Numeri verdi di pubblica utilità attribuiti alle società scientifiche Sin (nefrologia), Sigo (ginecologia e ostetricia), Anmco (cardiologia ospedaliera) e Soi (oftalmologia), accreditate presso il ministero della Salute e affiliate alla Federazione delle società medico scientifiche italiane (Fism).