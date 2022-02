Olio di palmasostenibile, Italia best practice europea e mondiale

L' olio di palma riconquista la fiducia dei consumatori, perché la sostenibilità dell'alimento è un fatto, dimostrabile e certificato. E in questo l'Italia si presenta come best practice: è il terzo Paese in Europa per numero di aziende che utilizzano olio di palma certificato sostenibile, praticamente lo è la totalità dell'ingrediente usato. Un bel banco di prova per il neo eletto presidente dell'Unione Italiana Olio di Palma Sostenibile, Mauro Fontana, che sulle prime azioni da mettere in campo all'interno dell'Unione ha le idee chiare. Saranno quattro e puntano a conoscenza, informazione e fare rete, ampliandola. Perché di passi avanti se ne sono fatti ma c'è ancora strada da fare. «Secondo l'ultima pubblicazione dell'Osservatorio Immagino dedicata allo studio dei claim e delle vendite dei prodotti, il claim 'no palm oil' risulta essere sempre meno attrattivo e nell'ultimo anno il mercato di questi prodotti ha perso lo 0,5% in ordine assoluto, pari circa a un 7% rispetto l'anno prima - spiega all'AdnKronos il presidente Fontana - I consumatori sono attratti sempre più da dichiarazioni sostanziate da fatti sulla sostenibilità, sulla responsabilità sociale e sull'etica. L' olio di palma sostenibile risponde a questa richiesta perché studi scientifici, tra cui lo studio del Cmcc (Centro euro-mediterraneo sui cambiamenti climatici), hanno dimostrato come l' olio di palma sostenibile possa intervenire in modo concreto, dimostrabile e positivo su tutto il panorama dei 17 Sdgs (gli obiettivi di sviluppo sostenibile indicati dall'Onu, ndr), dalla sostenibilità ambientale alla parità di genere alla lotta alla fame». Insomma, «un olio di palma sostenibile e oggettivato da una certificazione indipendente, che ne analizza tutti gli aspetti, da quello climatico a quello sociale ed etico, può avere un interesse molto alto per il consumatore che sta cercando conferme proprio in questo senso».