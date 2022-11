Obiettivo sostenibilità, Sace riunisce gli stakeholders

(Adnkronos) - “Purpose-Driven Business for Sustainable Development”: è stato questo il focus del workshop a porte chiuse che si è svolto a Roma, organizzato e ospitato da Sace, il Gruppo assicurativo-finanziario controllato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, specializzato nel sostegno alla competitività delle imprese italiane, in prima linea nella transizione ecologica del Paese nel ruolo di attuatore del Green New Deal in Italia.