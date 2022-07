Nuoto, Europei 2022 al Foro Italico: "Roma capitale dello sport"

(Adnkronos) - Inizia il conto alla rovescia per gli Europei di nuoto 2022, che si terranno al Foro Italico dall'11 al 21 agosto. Saranno oltre 1.500 gli atleti in gara provenienti da 50 nazioni diverse e ben 231 le medaglie in palio. Grande attesa per il ritorno in acqua degli Azzurri, reduci dall'eccellente performance ai Mondiali di Budapest con 22 titoli conquistati. Questi Europei arrivano "dopo un magnifico campionato del mondo" e saranno "una entusiasmante edizione, con aspetti organizzativi e un'impiantistica d'eccezione. Fra qualche settimana il Foro Italico sarà veramente la città del nuoto", afferma il presidente della Federazione Italiana Nuoto, Paolo Barelli. E la Capitale è pronta per il grande appuntamento, come conferma il sindaco Roberto Gualtieri: "E' un evento straordinario che vedrà Roma capitale di uno sport particolarmente amato dagli italiani”. Infine, la manifestazione potrà contare sul sostegno di Bper Banca, sponsor della Fin e degli Europei, sempre più vicina allo sport e ai giovani. "Noi crediamo che lo sport in generale, e il nuoto per antonomasia, sia uno degli elementi valoriali in cui si formano le persone, assieme alla famiglia e alla scuola", dichiara Stefano Rossetti, Vice Direttore Generale Vicario di Bper Spa.