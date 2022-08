(Adnkronos) - Oggi pomeriggio alle 16.40 nella chiesa veneziana di San Zaccaria è iniziato il matrimonio tra Federica Pellegrini e il suo ex istruttore Matteo Giunta. La campionessa di nuoto è arrivata con 40 minuti di ritardo vestita di bianco e coperta da un lungo velo che copriva anche lo strascico, sorretto da cinque damigelle in rosa. Ad attenderla all’ingresso il padre Roberto, in blu, che poi ha accompagnato la figlia fino all’altare.