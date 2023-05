Non voltargli la schiena, un test per individuare la Spondilite anchilosante

(Adnkronos) - Presentata la campagna “Non voltargli la schiena”. Si tratta di un’iniziativa internazionale sviluppata da AbbVie in stretta collaborazione con associazioni di pazienti e specialisti da tutta Europa. In Italia, la campagna è condotta in collaborazione con l’Associazione Nazionale Malati Reumatici ANMAR Onlus.