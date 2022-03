Non tutto il denaro vien per nuocere

(Adnkronos) - Se è vero che la ricerca del profitto a tutti i costi ha causato molti dei disastri ambientali, è anche vero che il denaro in sé non è buono né cattivo. È la scelta di come utilizzarlo a renderlo giusto o sbagliato. A Expo Dubai il Principato di Monaco e Seychelles, due Paesi da sempre associati al benessere e alla finanza, hanno presentato progetti capaci di rovesciare gli stereotipi. Nel Principato i soldi di alcune delle famiglie più ricche hanno sostenuto il progetto di un ecoquartiere tra terra e mare, con edifici fondati su speciali piloni immersi nelle acque che permettono alla flora marina di rigenerarsi. Mentre Seychelles è il primo Stato ad aver emesso blue bonds che operano in ambito di Blue Economy per sostenere attività di ricerca e progetti in ottica di conservazione dell'ambiente marino.

Altri video nella pagina Innovazione e Futuro Expo Dubai