Non sarà un pesce d’aprile

(Adnkronos) - "Il primo aprile e il pesce" è il titolo della nuova puntata de il Gusto della Salute la rubrica online ideata e coordinata dall'immunologo Mauro Minelli, responsabile per il Sud Italia della Fondazione per la Medicina Personalizzata.

Al di là dei luoghi comuni e dei falsi miti, scopriremo i reali benefici che il pesce è in grado di apportare al benessere di ciascuno di noi.

Si tratta di un alimento prezioso non solo per le sue 'prestazioni' salutistiche, ma anche per via della sua straordinaria versatilità culinaria, con molteplici opportunità di trasformazione a tavola, gustato sia cotto che crudo.

Grazie ad un perimetro costiero fra i più estesi d’Europa, l’Italia può contare su uno dei comparti pesca più qualificati del mondo, che significa pesce fresco e qualità a portata di mano.

L’appuntamento, patrocinato dalla Fondazione per la Medicina Personalizzata, è fissato alle ore 15 di venerdì primo d’aprile, e sarà come sempre condiviso dai canali del gruppo ADNKronos.