Noi sommelier siamo in grado di far vivere agli ospiti un’emozione. Intervista ad Alberto Tasinato, FIlippo Scarparo e Mario Ippoliti

(Adnkronos) - I migliori sommelier di Milano, insieme per l’evento Milano Wine List, raccontano ai nostri microfoni l'esperienza della creazione di una carta vini collettiva, come sono arrivati a svolgere la loro professione e quale vino vorrebbero provare. In questa puntata: Alberto Tasinato, sommelier Ristorante Alchimia, FIlippo Scarparo, sommelier 10 Corso Como e Mario Ippoliti, sommelier Sadler. Adnkronos - Vendemmie