(Adnkronos) - "Dopo un anno siamo finalmente riusciti a lasciare una richiesta di un confronto istituzionale e trasparente". Così all'Adnkronos Marco Liccione, leader no vax già protagonista ieri del sit-in in piazza San Marco, dopo aver consegnato a Palazzo Chigi una lettera di richiesta di un "confronto istituzionale e trasparente per offrire un supporto critico e/o migliorativo alle strategie possibili per le cure e la prevenzione dell'epidemia da Sars-Cov2". Ma non solo. "Siamo qui - aggiunge - anche per il caro benzina, l'aumento del costo della vita, per quel milione e mezzo di persone che resteranno a casa da oggi e delle quali al governo pare non interessare".