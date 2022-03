No time for small goals

(Adnkronos) - A Dubai Expo alcuni piccoli Paesi si sono messi in luce con storie di successo e best practice in ottica di innovazione e futuro sostenibile. L'Estonia propone un modello di cittadinanza digitale unico al mondo che permette ai cittadini di fare tutto online: da votare alle elezioni ad aprire un'azienda. La Slovacchia ha ripensato la mobilità del futuro con veicoli a impatto zero: girocotteri a decollo verticale, robot natanti che monitorano la salute degli oceani e una supercar alimentata a idrogeno verde. La Nuova Zelanda sostiene un progetto per estrarre energia geotermica da un vulcano delle piccole isole Comore.

