(Adnkronos) - La Croazia elimina il Brasile ai rigori nei quarti di finale dei Mondiali di Qatar 2022. Neymar in lacrime dopo il (nuovo) flop verdeoro. A consolare la stella del Psg provvede il figlio di Ivan Perisic. Il piccolo Leo corre in campo, dribbla la sicurezza e abbraccio il fuoriclasse brasiliano. Il gesto del bambino, immortalato in una serie di video, diventa virale sui social.