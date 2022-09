Nespresso, a Torino la nuova boutique nel segno della sostenibilità

(Adnkronos) - Inaugurata a Torino la prima Boutique Nespresso con una Roastery educativa per scoprire i caffè più pregiati al mondo, masterclass speciali e 3 diversi ambienti per degustazioni ed esperienze legate al caffè. In occasione dell'apertura della nuova Boutique il progetto di economia circolare “Da Chicco a Chicco” si estende anche al Piemonte: dalle capsule di caffè usate di Nespresso nasce il riso che sarà donato a oltre 100.000 persone ogni anno nella regione.