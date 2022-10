Nella Capitale si pagaia contro il tumore con il CardioBreast - Dragon Boat Festival

(Adnkronos) - Remare insieme contro il tumore al seno e le malattie cardiovascolari. Al laghetto del Parco dell’Eur riflettori accesi per CardioBreast - Dragon Boat Festival, l’evento sportivo promosso dall’Istituto Nazionale Ricerche Cardiovacolari con la collaborazione della Federazione Italiana Dragon Boat e il contributo di Daiichi Sankyo Italia. Quaranta atlete operate per cancro al seno e suddivise in tre squadre si sono sfidate in una gara amichevole di Dragon Boat, pagaiando al ritmo di un tamburo. Il festival, che ha visto due tappe: Roma e Milano, si è svolto su lunghe imbarcazioni con poppa e prua a forma di dragone.