(Adnkronos) - Gaffe geografica per il presidente Usa Joe Biden in conferenza stampa a Madrid, subito corretta. Biden stava parlando dell'adesione di Finlandia e Svezia, e ha confuso la Svezia con la Svizzera (anche in inglese sono abbastanza simili, Sweden e Switzerland): "Alcuni della stampa ricordano quando ho ricevuto una chiamata dal leader della Finlandia, che mi chiedeva se poteva venire a trovarmi. E' venuto il giorno dopo e mi ha detto: 'Sosterrà l'adesione del mio Paese alla Nato?'. Abbiamo avuto poi una chiamata dal leader della Svizzera".

Qui Biden si è fermato un attimo, ha riso e si è corretto: "Mamma mia, sto diventando davvero ansioso di allargare la Nato....era la Svezia. E' successo che è venuta il giorno dopo e voleva parlare di adesione alla Nato".