Natalità, Baroni (Gi Gruop): “Nostro welfare aziendale a favore della genitorialità”

(Adnkronos) - “La cosa più importante che facciamo è di usare al meglio tutti gli strumenti di welfare che ci sono per dare a tutti la possibilità di usufruirne e dall’altra ci impegniamo a creare un clima per cui effettivamente chi decide di avviare un percorso genitoriale lo possa fare tranquillo del fatto che questo non lo penalizzerà nel proprio percorso di carriera. In generale Gi Gruop essendo un agenzia per il lavoro e quindi essendo molto coinvolta in tutte le dinamiche che caratterizzano il mercato del lavoro da anni si impegna nell’inclusione giovanile e femminile. In particolare una delle iniziative di maggior successo è wimen4 un programma su cui aiutiamo attraverso orientamento, formazione e accompagnamento al lavoro le donne a intraprendere professioni sopratutto nel mondo manifatturiero, della logistica e delle discipline tecniche” Così Francesco Baroni, country manager Italia, Gi Group Holding