Nardi: “Nostra visione strategica coincide con quella di Gruppo Hera”

(Adnkronos) - A margine della conferenza stampa di presentazione in anteprima dell’innovativo impianto con tecnologia ‘power to gas’ denominato SynBioS, realizzato dal Gruppo Hera in collaborazione con Pietro Fiorentini, L’Ing. Cristiano Nardi, Presidente esecutivo di Pietro Fiorentini Spa, sottolinea i punti in comune della strategia dell’azienda con quella del Gruppo Hera.