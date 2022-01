(Adnkronos) - Il Comando provinciale della Guardia di Finanza di Napoli ha arrestato un commercialista 48enne di origini partenopee ma residente in Ungheria, risultato latitante durante i controlli sull'utilizzo del green pass in un ristorante. I finanzieri gli hanno così notificato il provvedimento dell'autorità giudiziaria e lo hanno portato nel carcere di Poggioreale, dove dovrà scontare una pena residua di quasi 5 anni. Era destinatario di un ordine di carcerazione per estorsione.