Mutti, Centromarca: “Aziende si appellano a governo per riduzione Iva”

(Adnkronos) - Intervistato durante l’incontro ‘Leadership e fiducia nell’Italia che cambia’, il Presidente di Centromarca Francesco Mutti ha commentato i possibili esiti economici della crisi geopolitica e della guerra in corso in Ucraina. Mutti ha poi concluso spiegando che l’inflazione galoppante e la ricaduta a cascata che gli aumenti dei prezzi dei beni energetici stanno avendo sul carrello della spesa, spingono Centromarca a presentare delle richieste chiare alle Istituzioni: la riduzione dell’Iva sui prodotti di largo consumo e l’azzeramento degli oneri sull’energia per tutto il 2022.