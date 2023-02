Musumeci, "Entro l'estate contiamo di varare il piano del mare"

(Adnkronos) - "Contiamo entro l'estate di varare il piano del mare, che non ha precedenti. Entro il maggio di ogni anno, bisognerà poi presentare una relazione sullo stato di attuazione. Siamo perfettamente nei tempi. Il piano del mare dovrà evidenziare le criticità, le possibili soluzioni e anche eventuali altre proposte che emergeranno dalla stagione del confronto". Così il ministro per la Protezione civile e per le Politiche del Mare, Nello Musumeci, a margine degli Stati Generali delle Camere di Commercio sull'Economia del Mare.