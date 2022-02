Musumeci: "Centrodestra? In Sicilia mai registrato un giorno di crisi"

(Adnkronos) - “E’ una Sicilia che si rialza con la volontà dei siciliani e con un governo formato da sei forze politiche diverse, di centrodestra, che ha lavorato e lavora con grande impegno e che ha trovato spesso il consenso del parlamento siciliano, della maggioranza e della opposizione perché quando si lavora e si ottengono dei risultati, il merito non e’ mai di una sola persona ma e’ di un gioco di squadra”. Lo afferma il Presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, oggi a Catania a margine di una conferenza stampa sulle infrastrutture nell’Isola, rispondendo ad una domanda dell’Adnkronos in vista delle elezioni regionali del prossimo autunno. Sullo stato di salute della coalizione in Sicilia, Musumeci risponde:”un centrodestra che non ha registrato mai un giorno di crisi, neppure adesso, che siamo tutti qui”.

Musumeci, in merito poi all’andamento della pandemia da Coronavirus nell’Isola dice che “ormai anche in Sicilia credo che il peggio sia alle nostre spalle.Già si può stare all’esterno senza mascherina e penso che anche all’interno, osservando alcune regole improntate alla prudenza, potremo toglierle”.

“Si puo’ guardare così alla ripresa economica - conclude- perchè la Sicilia torna già a essere affollata di turisti e in alcuni alberghi c’è un giustificato ottimismo con le prenotazioni vanno a gonfie vele“. ”Bisogna a questo punto - conclude Musumeci- guardare al futuro con entusiasmo perché questa terra si sta rialzando per dare speranza a chi l’aveva persa”.

(di Francesco Bianco)