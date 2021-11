Musica: Mollicone, “Mic provveda a costituire direzione generale per difendere proprietà intellettuali”

“La musica italiana conterebbe se il Governo e la Rai facessero una politica per difendere la proprietà intellettuale dei cantautori dall’invadenza degli over the top. Le piattaforme digitali stanno cannibalizzando il mercato, ne sfruttano le risorse creative e molto spesso non pagano i diritti”. Così l’Onorevole di FdI, Federico Mollicone, a margine della presentazione dello studio ‘La musica che conta’ tenutosi presso il Senato. “Il caso dei Maneskin ha sottolineato che la musica italiana è di qualità, sia dal punto di vista creativo che esecutivo. Ma anche che ha grande capacità di produrre prodotti internazionali. Però, bisogna che le politiche attive del governo si manifestino e per questo Fratelli d’Italia ha proposto la costituzione di una direzione generale musica al Mic perché è incredibile che la patria della musica non abbia questa attenzione e sensibilità”, ha concluso.