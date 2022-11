Musa Tv n.46 del 16 novembre 2022

(Adnkronos) - All’Acquario Civico di a Milano la mostra ‘The Last Drop’ di Fabrizio Spucches. In collaborazione con Fondazione Cesvi, l’artista racconta i drammi del nostro tempo: la guerra e la carestia; Roma Fotografia presenta, dal 4 al 30 novembre, il progetto ‘I am Io sono’. Fotografie, video installazioni, incontri, talk, passeggiate storiche in giro per la città