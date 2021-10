Mudimed, Volpe (Comitato Scientifico): “Con questo avviciniamo giovani alla ricerca e sconfiggiamo fake news”

“La prima sala presentata oggi vuole essere un’introduzione generale. Nei prossimi mesi allargheremo i contenuti, coinvolgendo altri musei italiani. L’obiettivo è quello di fare in modo che i cittadini, i giovani soprattutto, si avvicinino al metodo scientifico, aiutandoli a capire che per affrontare questioni complesse serve studio, ricerca e passione. Dobbiamo fronteggiare e contrastare chi semplifica e diffonde fake news, così che si potrà sconfiggere la paura. La ricerca è coraggio, ottimismo e voglia di conoscenza cioè di tutto quello che abbiamo bisogno in particolar modo oggi”. Così il coordinatore del Comitato Scientifico e Professore Ordinario presso il Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università di Bari, Giuliano Volpe, a margine della presentazione della prima sala virtuale di mudimed.it tenutasi nel ministero della Cultura a Roma.