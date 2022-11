Motori, Meda (Presidente EICMA): “La nostra vetrina è la più importante al mondo”

(Adnkronos) - “Coinvolgere tanti brand è una grande vetrina ed un grande lavoro da parte di tutto il team. Non è una cosa semplice avere un numero così grande di operatori, vanno coordinati, aiutati e schierati all’interno dei padiglioni. Crediamo che la nostra sia la vetrina più importante del mondo”. Con queste parole Pietro Meda, presidente di EICMA, racconta i numeri importanti raccolti in Fiera per l’edizione 2022. Saranno ben 1370 i brand impegnati nell’esposizione, brand provenienti da 45 paesi sparsi in tutto il mondo. Un vero e proprio “EICMA Effect” come racconta lo slogan scelto dallo stesso Meda e dal suo team: “Abbiamo messo al centro della nostra campagna la persona, levando per la prima volta, con una scelta coraggiosa, ma che è piaciuta anche all’industria, il prodotto dalla nostra campagna pubblicitaria”. “Durante la manifestazione- prosegue Meda -stiamo raccogliendo le foto di tutto il pubblico e di tutti gli operatori che avranno voglia di andare presso il nostro set fotografico e le foto verranno pubblicate via via durante tutto l’anno fino al 2023”.