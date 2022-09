Mostra Venezia, Tessa Thompson in rosso fuoco e Inarritu infiammano il red carpet

(Adnkronos) - Tessa Thompson infiamma il red carpet della 79ma Mostra del Cinema di Venezia avvolta in un look “total red”, dalla mantella alle scarpe. Accolta come una regina, l’attrice, cantante e compositrice statunitense è la protagonista della seconda serata del Lido. A seguire un’altra star della giornata, Alejandro Inarritu, che ha solcato il tappeto rosso insieme alla moglie e ai due figli, concedendosi ai fotografi. Stasera la proiezione ufficiale del suo film, ‘Bardo’, in Sala Grande.