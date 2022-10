Morte Mahsa Amini, manifestazioni in tutto il mondo

(Adnkronos) - Manifestazioni in tutto il mondo per sostenere le proteste in corso da due settimane in Iran, dopo la morte della 22enne Mahsa Amini, deceduta dopo l’arresto da parte della polizia perché accusata di non indossare in modo corretto il velo. Le manifestazioni hanno invaso città in tutto il pianeta, tra cui Roma, Milano, Venezia e Bologna in Italia, da Tokyo a Parigi e Londra, dove la folla si è riversata in Trafalgar Square.