Moro (Mulino Bianco): “Dal 12 al 18 dicembre, Pancake Emoji diventano realtà”

(Adnkronos) - Approdato come faccina virtuale su Giphy, in occasione del World Emoji Day del 17 luglio 2022, ora il Pancake Emoji Mulino Bianco si concretizza con un'iniziativa attiva su Milano: per una settimana (dal 12 al 18 dicembre) le persone possono accedere alla piattaforma Deliveroo, scegliere il loro pancake, allegare un messaggio speciale tra quelli disponibili e inviare la sorpresa ai loro cari per condividere o celebrare un momento di felicità. Lo racconta Michela Moro, Marketing Manager Mulino Bianco.