Moricca (PagoPA): "Con piattaforma notifiche trasmissione documenti analogici e digitali"

(Adnkronos) - "Un nuovo strumento che stiamo sviluppando in queste settimane è la piattaforma notifiche, che sarà strategica per il sistema Italia e permetterà la trasmissione di documenti a valore legale ai cittadini, sia in digitale, sia analogico nei casi di digital divide". Così Alessandro Moricca, amministratore unico di PagoPA Spa, ha annunciato la realizzazione di una nuova piattaforma digitale durante la 18esima edizione del Festival dell'Economia di Trento.