Monsignor Paglia: "Governo approvi legge delega per riorganizzare politiche su anziani"

(Adnkronos) - "Sul popolo degli anziani non c'è pensiero né politico, né economico, né culturale, né spirituale. Per questo il ministro Speranza e il presidente Draghi hanno costituito una Commissione intergovernativa che ha presentato nei mesi scorsi un disegno di legge delega per riorganizzare le politiche verso questo popolo, che ha bisogni sanitari e sociali. Mi auguro che in questi giorni il governo lo approvi e lo consegni al nuovo Parlamento in ottobre, è un'opportunità straordinaria che deve interessare tutte le forze politiche". Così monsignor Vincenzo Paglia, presidente della Pontificia accademia per la vita, a margine della giornata conclusiva della festa nazionale di Aepi a Labro.