(Adnkronos) - I tifosi del Messico in campo prima del debutto della Nazionale, che oggi esordisce ai Mondiali di Qatar 2022 affrontando la Polonia. I sostenitori della selezione Tricolor colorano le strade di Doha con canti e balli: come rivelano i tanti video pubblicati su TikTok, una nota 'autentica' dopo giornate caratterizzate dalla presenza di tifosi 'ingaggiati' dagli organizzatori per portare nelle piazze i colori delle varie squadre.