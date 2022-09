Moda, Lovito (Univesità eCmpus): “Fashion&Talents dimostra come formazione trova giusta ricaduta nel lavoro”

(Adnkronos) - “Università eCampus in questa situazione ha un ruolo di partner, ma è proprio l’esempio di come la formazione accademica poi trovi una giusta ricaduta in quello che è il mercato dei giovani nel lavoro, che hanno voglia di trovare dei percorsi”. Così Alfonso Lovito, direttore generale dell’Università eCampus, parlando a margine di Fashion & Talents, la sfilata organizzata a Piazza di Spagna che ha visto protagonisti i capi disegnati dalle giovani promesse della moda italiana e internazionale.