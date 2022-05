Mobility Forum 2022, Caldo (EasyPark): “Fare sistema e applicare tecnologie esistenti per migliorare vita cittadini”

(Adnkronos) - Si è tenuto a Roma il Forum mobility 2022. Giuliano Caldo, General Manager di EasyPark Italia, filiale italiana della tech comune di mobile parking, che ha condotto la sessione dedicata alla smart city e smart mobility, ha affermato: “L’innovazione risulta vincente solo quando porta vantaggi tangibili, tali da convincere le persone a cambiare le proprie abitudini. La notizia positiva è che le tecnologie smart, che rendono la vita più facile, sono in gran parte già disponibili oggi. La sfida a cui siamo chiamati? Fare sistema, integrare in modo efficace i dati, vero patrimonio da mettere a fattor comune, per accelerare il processo di innovazione tecnologica, a vantaggio di tutti”.