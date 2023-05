Mobilità, Luksch (Volvo): "Vogliamo un mondo con zero incidenti che coinvolgono mezzi Volvo"

(Adnkronos) - In occasione del lancio dell’Electric Tour 2023, viaggio lungo la penisola del Volvo FH Electric, la versione 100% elettrica del veicolo iconico di Volvo Trucks, è intervenuto Massimo Luksch, Hr director di Volvo Trucks Italia. All’interno dell’evento è stata protagonista anche la campagna internazionale “Stop Look Wave” che ha l’obiettivo di sensibilizzare i bambini di tutto il mondo su come agire in sicurezza nel traffico.