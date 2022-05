(Adnkronos) - Il Transpotec Logitec 2022, ospitato nei padiglioni di Fiera Milano, fa da cornice alla presentazione dei due nuovi modelli di mobilità green del Gruppo Koelliker. Prima assoluta per T90, il pick up elettrico di Maxus, e 3MX, il veicolo commerciale a 3 ruote a zero emissioni di Wuzheng. Le due new entry vanno ad aggiungersi ai van elettrici Maxus, eDeliver3 e Deliver9, che stanno riscuotendo grande apprezzamento tra gli addetti del settore