Miorin (Edera): "Con l’off-site costruzioni più veloci, più sicure e sostenibili"

(Adnkronos) - “Con la Direttiva europea “Casa Green” ci saranno nuovi volumi da riqualificare e saranno necessari strumenti di produzione come l'off-site: più sicuri, veloci e in grado di fornire abitazioni più economiche”. Così Thomas Miolin, CEO di Edera (il centro di innovazione per l'edilizia sostenibile) ha spiegato i vantaggi dell'off-ite a REbuild, il meeting internazionale sul futuro delle costruzione che si è tenuto a Riva del Garda. L’off-site consiste nel realizzare in fabbrica i progetti e i singoli elementi di un edificio, per poi portarli in cantiere e assemblarli sul posto.